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عودة لميس الحديدي وانتقاد تشوية كوبرى تحيا مصر.. أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 20-10-2019
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:49 ص
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رقية جمال- داليا الحسين - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
فاروق الباز عن إطلاق اسمه على كويكب بالفضاء: أمر عظيم وأسعدني كثيرا
قال الدكتور فاروق الباز، عالم الجيولوجيا، إن إطلاق اسمه على كويكب أمر عظيم، وأسعده كثيرا، موضحا أنه علم بهذا الخبر من وكالة ناسا، وجاءت تسمية الكويكب باسمه تقديرا لمجهوداته.
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: رياح يصاحبها سقوط أمطار
وحذرت من السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد الى القاهرة وشمال الصعيد، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.
شاهد.. لقطات لهروب عناصر داعش من السجون السورية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لقطات مصورة لهروب عناصر داعش من السجون في شمال سوريا، بمساعدة تركيا.
في أول ظهور لها.. لميس الحديدي: "وحشتوني"
ووجهت الإعلامية لميس الحديدي في ظهورها الأول على القناة، رسالة إلى الجمهور المصري: "وحشتوني"، مضيفة أنها تتمنى أن تقدم للشعب العربي ما يليق بهم.
"الأرصاد" تحذر المواطنين من الخروج في "الويك إند" لهذا السبب
وأشار إلى أنه دائمًا ما يدعو المصريين للتمتع بالسواحل المطلة على البحر الأحمر والمتوسط والمنتجعات، لكن هذا الأسبوع يحذر المواطنين من الخروج في نهاية الاسبوع لسقوط الأمطار، معقبًا: "بلاش خروج في نهاية الاسبوع دا".
وزارة الري تكشف عن مفاجأة لم تحدث منذ 50 عام في مياه النيل
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن حجم واردات مياه نهر النيل في شهر أكتوبر الحالي كان كبيرًا بصورة لم تحدث منذ 50 عامًا، وهذا أمر مبشر للغاية، معقبًا: "الحمد لله رب العالمين على هذا الأمر".
رئيس "الدستورية": على الشعب أن يعي أنه يعيش في دولة بها سيادة قانون (فيديو)
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
فاروق الباز عن إطلاق اسمه على كويكب بالفضاء: أمر عظيم وأسعدني كثيرا
قال الدكتور فاروق الباز، عالم الجيولوجيا، إن إطلاق اسمه على كويكب أمر عظيم، وأسعده كثيرا، موضحا أنه علم بهذا الخبر من وكالة ناسا، وجاءت تسمية الكويكب باسمه تقديرا لمجهوداته.
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: رياح يصاحبها سقوط أمطار
وحذرت من السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد الى القاهرة وشمال الصعيد، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.
شاهد.. لقطات لهروب عناصر داعش من السجون السورية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لقطات مصورة لهروب عناصر داعش من السجون في شمال سوريا، بمساعدة تركيا.
في أول ظهور لها.. لميس الحديدي: "وحشتوني"
ووجهت الإعلامية لميس الحديدي في ظهورها الأول على القناة، رسالة إلى الجمهور المصري: "وحشتوني"، مضيفة أنها تتمنى أن تقدم للشعب العربي ما يليق بهم.
"الأرصاد" تحذر المواطنين من الخروج في "الويك إند" لهذا السبب
وأشار إلى أنه دائمًا ما يدعو المصريين للتمتع بالسواحل المطلة على البحر الأحمر والمتوسط والمنتجعات، لكن هذا الأسبوع يحذر المواطنين من الخروج في نهاية الاسبوع لسقوط الأمطار، معقبًا: "بلاش خروج في نهاية الاسبوع دا".
وزارة الري تكشف عن مفاجأة لم تحدث منذ 50 عام في مياه النيل
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن حجم واردات مياه نهر النيل في شهر أكتوبر الحالي كان كبيرًا بصورة لم تحدث منذ 50 عامًا، وهذا أمر مبشر للغاية، معقبًا: "الحمد لله رب العالمين على هذا الأمر".
رئيس "الدستورية": على الشعب أن يعي أنه يعيش في دولة بها سيادة قانون (فيديو)
قال رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء الدستوري المصري هو الذي مضمون وإطار الحق الذي نص عليه الدستور، وينقل النصوص الدستورية من الناحية النظرية لتصبح واقعًا عمليًا يراه المواطنين، مؤكدًا أن قواعد الحق والعدل مطبقة في مصر، والسلطة السياسية في مصر تطبق الحقوق والحريات، والمحكمة الدستورية تشير إليها فقط، مشيرًا إلى أنه على الشعب المصري أن يعي أنه يعيش في دولة بها سيادة قانون.
تصريحات قوية لرئيس تحرير "الرأي" الكويتية عن مصر: منجم ذهب
وتابع رئيس تحرير جريدة الرأي الكويتية، أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يبلغ 15 مليار دولار، متوقعًا أن يتضاعف هذا الرقم حال تم إبرام عدة اتفاقيات تزيل أي مخاوف لعدم استقرار القانون في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أن مصر منجم ذهب بالنسبة للمستثمر الذي يريد أن يحقق مكاسب في الاستثمار، ويحقق مصالح للبلد التي يستثمر بها أيضًا.
"التنبؤات الجوية" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة تصل لحد السيول في عدة مناطق
توقع إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية، انخفاض درجة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اعتبارًا من غد الإثنين وحتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة المقبلة، مشيرا إلى أن درجة الحرارة ستكون أقل من معدلاتها الطبيعة بحوالي 3 درجات أو 4 درجات على كافة أنحاء الجمهورية.
أحمد موسى يطالب بتقديم كل من يشوه كوبري "تحيا مصر" إلى النيابة
أعرب الإعلامي أحمد موسى، استيائه بسبب تشويه وتخريب كوبري تحيا مصر، مشيرًا إلى أن هذا الكوبري تكلف أموال كثيرة والمواطنين يقومون بتخريبه؛ والبعض قام بتكسير الممشى الزجاجي.
تصريحات قوية لرئيس تحرير "الرأي" الكويتية عن مصر: منجم ذهب
وتابع رئيس تحرير جريدة الرأي الكويتية، أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يبلغ 15 مليار دولار، متوقعًا أن يتضاعف هذا الرقم حال تم إبرام عدة اتفاقيات تزيل أي مخاوف لعدم استقرار القانون في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أن مصر منجم ذهب بالنسبة للمستثمر الذي يريد أن يحقق مكاسب في الاستثمار، ويحقق مصالح للبلد التي يستثمر بها أيضًا.
"التنبؤات الجوية" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة تصل لحد السيول في عدة مناطق
توقع إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية، انخفاض درجة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اعتبارًا من غد الإثنين وحتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة المقبلة، مشيرا إلى أن درجة الحرارة ستكون أقل من معدلاتها الطبيعة بحوالي 3 درجات أو 4 درجات على كافة أنحاء الجمهورية.
أحمد موسى يطالب بتقديم كل من يشوه كوبري "تحيا مصر" إلى النيابة
أعرب الإعلامي أحمد موسى، استيائه بسبب تشويه وتخريب كوبري تحيا مصر، مشيرًا إلى أن هذا الكوبري تكلف أموال كثيرة والمواطنين يقومون بتخريبه؛ والبعض قام بتكسير الممشى الزجاجي.
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