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سيراميكا يصطدم بالداخلية في لقاء مرتقب بالقسم الثاني

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
سيراميكا
سيراميكا
سارة منتصر
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يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الداخلية في الثالثة من عصر اليوم الإثنين - 21 أكتوبر - على استاد السويس الجديد في إطار منافسات الجولة الأولى من جولات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

يدخل الداخلية مباراة سيراميكا ، تحت قيادة مديره الفني ضياء عبد الصمد من أجل تصحيح الأوضاع والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم بعدما هبط فريق الداخلية إلى دوري القسم الثاني الموسم السابق 2018/2019 .

بينما يدخل فريق سيراميكا كليوباترا المباراة ، تحت قيادة هيثم شعبان الذي يسعى لبداية موفقة وانتصار أمام الداخلية بملعبه تساعد وتساهم في فرص فريقه في اللقاءات القادمة ولإعطاء اللاعبين دفعة معنوية عالية.

ويشهد فريق الداخلية حالة من الاستقرار الفني خاصة بعد انتظام محمد صبحي حارس الفريق مع الداخلية، وكذلك ضم عدد من الصفقات القوية في مقدمتها أحمد تمساح لاعب حرس الحدود السابق والإبقاء على 13 لاعب يمثلون الخبرة من القوام الأساسي الذي شارك الموسم السابق في الدوري الممتاز .

بينما نجح مسئولو سيراميكا كليوباترا في إبرام 18 صفقة جديدة تمتاز بالخبرة والشخصية القوية في كل المراكز ما عدا مركز حراسة المرمى، والاحتفاظ بالحراس الثلاثة من الموسم الماضي بالإضافة إلى 8 لاعبين آخرين .

ويذكر أن فريق الداخلية ، قد هبط إلى دوري القسم الثاني بعد احتلاله المركز ال17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة برفقة النجوم وبتروجت.

بينما أنهى فريق سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بفارق نقطة واحدة عن اف سي مصر .

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مظاليم سيراميكا

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