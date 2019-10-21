منع هذا الفيلم من العرض بعد تحقيقه أرباحا غير متوقعة!

تقرر منع فيلم "مرة في هوليوود" بعد الشكوى التي قدمتها ابنة بروس لي، شانون لي بسبب مشهد مسيء لوالدها.

وتقرر عرض عرض الصورة فقط بعد قطع المشهد.

تفاصيل الأزمة

واعتبرت شانون لي، ابنة بروس لي، في تصريحات لها مع موقع "ذا راب"، أن المشهد صور والدها بأنه "مغرور سافل" بحسب وصفها، مؤكدة أنه خاض الكثير من الصعوبات لكي ينال الشهرة والأضواء.

وتابعت "لي" أنها تتفهم أن الفيلم تعمد عرض شخصياته بصورة كاريكاتورية، ولكنهم لم يفعلوا هذا مع الممثل الأمريكي الراحل، ستيف ماكوين، متسائلة لماذا تعاملوا بهذه السخرية مع والدها تحديدا.





موقف مخرج الفيلم

ولم يصدر حتى الآن، أي توضيح من مخرج الفيلم، كوينتن تارانتينو، بشأن ظهور المشهد الخاص ببروس لي.





وتوفي بروس لي، وقتما كانت ابنته شانون طفلة في عمر الأربع سنوات.





لقاء ليوناردو دي كابريو وبراد بيت

ويشهد فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" على اللقاء السينمائي الأول، بين نجمي هوليوود، ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، كما أنه الفيلم التاسع في مسيرة المخرج كوينتن تارانتينو.



