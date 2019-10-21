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رسالة لميس الحديدي للشباب بعد حملة "اللبنانيات جايين مصر" (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:53 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
كساب أحمد
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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مظاهرات الشعب اللبناني، عبرت عن ألم وعضب من الأحوال المعيشية، ويجب أن يكون الشعب المصري أكثر الشعوب تفهمًا لهذه المظاهرات، لأننا مر بهذا الأمر خلال الفترة السابقة.

وتابعت"الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، مساء الأحد: "وسط مطالبة الشعب اللبناني بإسقاط النخبة الحاكمة، بعض الشباب اللي فاكر إن دمه خفيف، قام بإطلاق النكت حول البنت اللبنانية في المظاهرات، والبعض قالوا ما تتجوزوش أصل اللبنانيات قادمات، ودا هزار دمه تقيل جدًا".

ولفتت إلى أن بعض الشباب لم يتحدث عن وقوف المرأة اللبنانية بشجاعة في المظاهرات، بجانب الرجل لإيصال صوت المجتمع اللبناني للنخبة الحاكمة، معقبة: "بعض الشباب لم يهتم في تظاهر المرأة اللبنانية إلا بالشكل، وهذا أمر كان مزعجًا جدًا، ويدعو إلى قدر كبير من الألم والأسى، تحيا كبيرة جدا للمرأة اللبنانية، وكل اللي كتبوا بوستات غريبة.. عيب".

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مظاهرات لبنان لميس الحديدي فتيات لبنان عودة لميس الحديدي توك شو

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