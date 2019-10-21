ما لا تعرفه عن "اليورو كلير" الاتفاقية التي وقعتها مصر لخفض الدين العام (فيديو)

كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير مركز القارة للدراسات الاقتصادية، تفاصيل اتفاقية "اليورو كلير" التي وقعتها مصر لخفض الدين العام، مشيرا إلى أن بنك "اليورو كلير" يعد أكبر المؤسسات الدولية العالمية التي تعمل في تسوية المعاملات في الأوراق المالية وحفظ الأوراق المالية



وقال "السيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن اتفاق مصر مع هذا الكيان الدولي الكبير يساعد مصر على تسويق جيد للسندات وأذون الحزانة التي تصدرها وزارة المالية؛ لسد الموازنة العامة للدولة.



وأضاف مدير مركز القارة للدراسات الاقتصادية أن مصر وقعت بروتوكول تعاون مع هذا البنك في إبريل الماضي، وخلال الأيام الماضية تم توقيع الاتفاقية التي بموجبها سوف تستطيع الدولة المصرية تصدر سندات بالدولار أو بالعملة الأجنبية، متابعًا: "الاتفاقية تعني أن هناك ثقة في الاقتصاد المصري.

