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خبير قانوني: المصريون كشفوا كذب قناة "الجزيرة" أمام الجميع (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
عصام شيحة
عصام شيحة
أمنية فوزي
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قال عصام شيحة، الخبير القانوني، إن سياسة الكذب في قناة الجزيرة سياسة ممنهجة، ومرتبطة بكل ما هو ضد العرب وضد العروبة.

وأضاف "شيحة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامجه "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن الجزيرة تؤيد الاستعمار والجماعات الإرهابية وتبرر تصرفاتهم، موضحًا أن ما تفعله الجزيرة عبارة عن سياسة ممنهجة انتهجتها منذ اللحظة الأولى.

وأشار الخبير القانونين إلى أن قناة الجزيرة آداة من أدوات الجماعة الإرهابية، وآداة من أدوات الاستعمار الحديث، لافتًا إلى أن الجزيرة تقوم بمكايدة ضد الدول العربية.

وذكر أن قناة الجزيرة في جانب وجميع الدول العربية في جانب آخر، كما أنها لا تخجل من كذبها، مضيفًا أن المصريين أدركوا كذب قناة الجزيرة، وكشفوا فبركتها أمام الجميع، وأثببتت كذبها ووضعتها في خندق، مما جعلها تعتذر اعتذارًا مقنعًا.

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