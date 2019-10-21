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اسعار العملات اليوم الإثنين 21-10-2019.. وعودة الاستقرار لسعر الدولار

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:16 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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اسعار العملات اليوم في البنوك المصرية
تباين أداء العملات فى بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع حفاظ سعر الدولار على استقراره بعد سلسة التراجعات الأخيرة، وفيما يلي تنشر الفجر التحديثات الاخيرة في سعر صرف العملات اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة .

 سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية 
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، فيما سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودي
سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو4.31 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي
سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.41 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، وسجّل في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم 
سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.91 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.91 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سجّل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع، وفي بنك البركة نحو 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني امام الجنيه اليوم 
سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 20.64 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.57 جنيه للشراء و20.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي اليوم 

1 دولار أمريكى = 3.7507 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
1 يورو = 4.1744 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2396 يورو
 
 1 جنيه استرلينى = 4.8396 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2066 جنيه استرليني

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