تفاصيل لقاء الأنبا باسيليوس مع راهبات إيبارشية سوهاج للكاثوليك

التقى نيافة الانبا ألأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مع الامهات الراهبات بالإيبارشية، وذلك في مقر الايبارشية.



وبدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهى أعقبه تأمل روحى انطلاقًا من:"لأننا رائحة المسيح الذكية لله فى الذين يخلصون والذين يعلمون" (٢كو١٥٢9).



وقال نيافة الانبا باسيلوس، ان متطلبات القداسة هي عبارة عن التعميق في حياة يسوع ومساعدة الآخرين للتعمق فيها، موضحًا ان المدرس المدرس شخص اختار أن يعيش على مثال المسيح.



وأضاف" باسيلوس" خلال اللقاء، ان اهمية سيرنا على درب القداسة لها محطات تقوية أهمها هو الاشتراك فى الذبيحة الإلهية التى يجب أن تتحول لمعايشة فى واقعنا اليومى، والمغفرة للآخرين وقبول نقائصهم.



وأكد مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك، أن المحبة هى الثمرة الناضجة لكل جهود المكرس، وعقب نهاية اللقاء قام نيافة الأنبا باسليوس بالتقاط الصور التذكارية مع الحاضرين.



يذكر أن عدد الامهات الرهبانيات بايبارشية سوهاج للاقباط الكاثوليك قد يبلغ سبعة، بالإضافة إلي مكرسات الفوكولارى واللاتي ينتشرن فى عشرة بيوت.