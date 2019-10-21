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وزير النقل: "الدولة مبتاخدش قرض إلا وبتكون قادرة تسدده" (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تكلفة الخط الثالث لمترو الأنفاق تبلغ 100 مليار جنيه، موضحا أن جزء من هذا المبلغ عبارة عن قرض، معلقا: "موازنة الدولة تعتمد بشكل كبير على القروض.. وإحنا مش بناخد قرض غير لما نكون هنقدر نسدده".

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن تكلفة المرحلة الرابعة من الخط الثالث بلغت 16 مليار جنيه، والمبلغ كله من موازنة الدولة، معلقا: "ملتزم أنا وزملائي نرجع هذه المبالغ لموازنة الدولة كلما نستطيع".

وأضاف أن مترو الأنفاق ينقل نحو 2،5 مليون راكب يوميا، متوقعا أنه بحلول شهر إبريل المقبل سينقل مترو الأنفاق 3 مليون راكب يوميا، موضحا أن تكلفة تشغيل الثلاث خطوط يوميا تبلغ 15 مليون جنيه، وإيرادات مترو الأنفاق 7 مليون جنيه، معلقا: "الدولة بدعمنا بأكتر من 50%".

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