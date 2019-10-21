"الموسيقيين": لهذا السبب تم رفض تسجيل حمو بيكا في النقابة (فيديو)

علق أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، على تهديد حمو بيكا بتكسير النقابة، قائلًا: "مش خايفين منه، وتهديده بتكسير النقابة، يعني انه بلطجي وليس فنانًا".



وتابع سكرتير نقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن حمو بيكا جاء إلى لجنة اختباره بالنقابة، وكان أحد أعضاء لجنة الاستماع حلمي بكر، معقبًا: "قولنا ليه سمعنا، طبعًا ما تسمعش وحش، وطريقة كلامه لم يستطيع أحد استيعابها، لذلك اللجنة رفضت تسجيله في النقابة".



ولفت إلى أن عضوية نقابة الموسيقيين مقتصرة، على أي شخص حاصل على مؤهل موسيقي، أو من لديه خبرة تساوي المؤهل الموسيقي، معقبًا: "حمو بيكا ليس لديه خبرة في أي شيء، وكل أغانيه مسفة وبذيئة".



وعن غنائه في مستشفى 57375 لعلاج أطفال السرطان قال: "إزاي يتفتح ليه مكان حساس زي ده، عشان يغني فيه أغاني بذيئة وردئية، دا أمر صعب جدًا".

