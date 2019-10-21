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أميتاب باتشان يتأسف لجمهوره!

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:32 ص
بوابة الفجر
ميرنا عادل اديب
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تعرض نجم هوليوود الشهير أميتاب باتشان، لوعكه صحيه، تركت الحزن بقلوب محبيه، حيث نقل لمستشفي نانافاتي في مومباي برفقه زوجته جايا باتشان، وابنه ابيشيك باتشان مساء يوم الجمعه لإجراء الفحوصات.

طبيعة المشاكل الصحية
وكشفت التحاليل سابقا عن مشاكل صحيه بالكبد حيث اتضح انه يعمل بنسبه ٢٥٪ فقط، وجدير بالذكر أنه تعرض لتسمم منذ ٢٠ عاما نتيجه لنقل دم سئ إليه.

ورفض نجم بوليوود الكبير الالتقاء بجماهيره، كما هو معتاد من كل أسبوع في يوم الأحد، علي استقبالهم بحفوه كبيره لالتقاط بعض الصور معهم.

باتشان ينشر صورًا عبر فيسبوك
ونشر الفنان باتشان عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض الصور التي تجمعه مع جماهيره من امام منزله، معلقا عليها قائلاً:: "أنا في فترة نقاهة.. لكنهم ما يزالوا يأتون للقاء الأحد.. اعتذار لهم.. لم أستطع الخروج".

نبذة عن أميتاب باتشان
وحظي العملاق اميتاب باتشان بترحيب في قلوب جماهيره، منذ ظهوره في الأفلام الهنديه مثل Zanjeer و Deewaar، وعرف باسم الشاب الغاضب في السينما الهندية وظهر منذ ذلك الحين في أكثر من 180 فيلم في حياته المهنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود .

كما استضاف معرض "الشارقه الدولي للكتاب ٢٠١٩"النجم اميتاب باتشان للمشاركه في جلسه تفاعليه،لتوقيع اول نسخه تسرد سيرته الذاتية.


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