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وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطتى مترو النزهة والشهيد هشام بركات (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
محطة مترو هليوبوليس
محطة مترو هليوبوليس
هدى عبدالرازق
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هنأ المهندس كامل الوزير، وزير النقل، المصريين على افتتاح محطة مترو هيلوبوليس، قائلا: "مبروك على المصريين، وسكان مصر الجديدة بالتحديد"، موضحًا أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يربط مع الخطين الأول والثاني.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن محطة هيلوبوليس تعد محطة محورية حيث أنها تقع في وسط مصر الجديدة، مضيفًا: "أي محطة بنخلصها بنفتتحها عشان نفك على الناس".

وأعلن وزير النقل، أنه سيتم افتتاح محطة النزهة، والشهيد هشام بركات في شهر ديسمبر المقبل، فضلا عن افتتاح 4 محطات أخرى وهم قباء وعمر بن الخطاب وعدلي منصور والهايكستب في إبريل المقبل، منوها بأن تكلفة محطة هيلوبوليس تبلغ 1،9 مليار جنيه من إجمالي 100 مليار جنيه وهى تكلفة الخط الثالث لمترو الأنفاق.

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الكلمات المفتاحية

وزارة النقل محطة هشام بركات محطة مترو النزهة

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