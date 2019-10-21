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الصحة: 21 مليون سيدة مصرية استفادت من خدمات تنظيم الأسرة (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، أن كل مواطن عليه أن يبدأ بنفسه في موضوع ضبط الزيادة السكانية، لافتة إلى أن المسألة ليست قاصرة على وزارة الصحة والجهات الحكومية فقط.

وأضافت "السنباطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامجه "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن المسألة في الأساس تتعلق بصحة الأمهات والأطفال، موضحة أن ضبط الزيادة السكانية والتنمية يحتاج إلى صحة جيدة.

وأوضحت رئيس قطاع تنمية الأسرة، أن وزارة الصحة تقوم بشقين؛ شق توعوي، وشق خدمي لتقديم خدمة ترضي المنتفعين بها، لافتة إلى 21 مليون سيدة مصرية استفادت بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرة إلى أن هناك حملات توعية وقوافل وعيادة ثابتة ومتنقلة لتغطية جميع المناطق.

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