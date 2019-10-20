أهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019

يقدم الفجر الرياضي نشرة بأهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، والتى شهدت أحداث عديدة، يعد أبرزها، إعلان طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة والمقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري والذى يرفض النادي الأهلي اللعب بسبب تأجيل لقاء القمة وأيضاً شهد اليوم تحديد موعد إفتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وشهد اليوم مران للنادي الأهلي إستعداداً للمباريات المقبلة وشهدت إصابة نجم الوسط.





اتحاد الكرة يعلن عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة





قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور بالإعلان عن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة والذى يرفض النادي الأهلي اللعب بسبب تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والتى كان مقرر لها يوم السبت الماضي، وجاء طاقم تحكيم اللقاء مكون من : سعيد حمزة لمباراة الأهلي والجونة، والمقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري، وسيساعد سعيد حمزة كل من :يوسف البساطي وأحمد ساهر وشريف حسن حكما رابعا.





إصابة نجم الأهلي في المران





قام حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالشكةي من إصابة في القدم خلال مشاركته في التقسيمة اليوم ، وغادر المران قبل نهايته حيث حاول الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، علاج اللاعب في أرض الملعب، لكن عاشور لم يتمكن من استكمال المران ليغادر الملعب برفقة طبيب الفريق، ومن الممكن غيابه عن مباراة الأهلي والجونة والمقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري في حال لعب الفريق.





تحديد موعد إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020





تحدد موعد مباراة الإفتتاح لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وسيجمع اللقاء بين منتخبي مصر ومالي يوم 8 نوفمبر الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة.





اتحاد الكرة يرفض طلب الجونة والفريق يتواجد في ملعب اللقاء





رفض اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى طلب نادى الجونة بتأجيل مواجهة الأهلي، مما جعل نادر شوقي المسؤول عن نادى الحونة، يعلن تواجد الفريق في ملعب الغردقة، منتظر فريق الأهلي في اللقاء.





العقوبات تنتظر الأهلي في حال رفض لعب مباراة الجونة





يرفض النادي الأهلي اللعب أمام نادي الجونة ببطولة الدوري، بسبب تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك وسيقوم اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح في حال عدم لعب الأهلي والجونة مباراتهم وهو خصم 9 نقاط مع وجود غرامة مالية تقدر ب 200 ألف جنيه.



