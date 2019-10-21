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مدير "الأورمان" يكشف عن أحدث الخدمات التي تقدمها الجمعية لـ المحتاجين (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
اللواء ممدوح شعبان
اللواء ممدوح شعبان
كساب أحمد
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قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، إن الجمعية تقوم الآن بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم قروض تنموية للفئات الاكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المواطن سيسدد 50% فقط من القرض إذا نجح مشروعه، وهذا الأمر يأتي في اطار تحفيز المواطن على النجاح.

وتابع "شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن شروط الحصول على القروض التنموية تتمثل: أن يكون المتقدم حرفي ومهني سواء كان نجارًا أو سباكًا، ويتم شراء له الأدوات اللازمة الخاصة بمشروعه، ويتم السداد على 40 شهرًا، واذا نجح في السداد بإلتزام يتم إعطائه 50% من القرض كمنحة لا ترد.

ولفت إلى أن الجمعية تقوم بمساعدة اليتيمات في الزواج من خلال إعطاء اليتيمة، شيك بـ7آلاف جنيه لشراء ثلاجة أو بوتجاز إذا كانت البنت من وجه بحري، وإذا كانت من وجه قبلي يتم اعطائها شيك بأ10آلاف جنيه.

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