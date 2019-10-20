Advertisements
Advertisements

حسام البدري يفاجئ محمد صلاح

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:35 م
محمد صلاح نجم منتخب مصر
محمد صلاح نجم منتخب مصر
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
حرص حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على الاطمئنان على محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بعد عدم مشاركته اليوم مع فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

حسام البدري يفاجئ محمد صلاح

واطمأن حسام البدري علي محمد صلاح بعد عدم مشاركته اليوم، وأكد صلاح لمدرب منتخب مصر أنه سيعود لتدريبات ليفربول غداً ومن الممكن أن يكون جاهزا خلال مباراة فريقه القادمة ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام جينك البلجيكي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.


وكان حسام البدري أول من استشعر حاجة محمد صلاح للحصول على راحة سلبية وهو ما دفعه لإعفائه من معسكر المنتخب السابق.

وكان منتخب مصر قد فاز ودياً علي منتخب بوتسوانا بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي في مباراة إستعداداً لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح حسام البدري يفاجئ محمد صلاح حسام البدري ومحمد صلاح حسام البدري

أخبار تهمك

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

منذ حوالي 8 ساعات

الحرب تشتعل.. مخطط ناري من الأهلي للرد على تهديد اتحاد الكرة

منذ ساعتين

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

ماتش اليوم NOW مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ماتش ليفربول ضد مانشستر يونايتد Yalla ShooT كورة لايف ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

06:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status