أهداف مباراة المغرب ضد الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين (فيديو)

تمكن منتخب المغرب من تحقيق فوزًا عريقًا على شقيقه الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت، على الملعب البلدي ببركان، ليتأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020/2019.





وحسم المنتخب المغربي المباراة في شوطها الأول، عندما سجل أهدافه الثلاثة عبر بدر بانون من ركلة جزاء وحميد أحداد ومحمد نهيري في الدقائق (27 و31 و41).



وسجل بدر بانون الهدف الأول لأسود الأطلس في الدقيقة 27 من ضربة جزاء، وأضاف حميد أحداد الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 31، واختتم محمد نهيري بالهدف الثالث في الدقيقة 41.





وانتهت مباراة الذهاب بين المغرب ضد الجزائر بالتعادل بدون أهداف، ليتأهل أسود الأطلس إلى نهائيات أمم أفريقيا للمحليين "الشان" بمجموع المباراتين (3-0).



ويعتبر المغرب سابع المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، بعد تنزانيا وأوغندا، وزامبيا، ورواندا، وناميبيا، وتوجو.



