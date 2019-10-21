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فاروق الباز يكشف حقيقة بناء سد النهضة على أرض هشة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:25 ص
فاروق الباز
فاروق الباز
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور فاروق الباز، عالم الجيولوجيا، إنه لا بد أن يكون هناك علاقة تنمية تربط بين مصر ودول أفريقيا، معلقا: "أنا أخوهم الكبير"، مشددا على أن يكون هناك ممر تنمية بين مصر ودول أفريقيا.

وأشار "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر جزء من أفريقيا، والتعاون مع دول أفريقيا فائدة لمصر ولهم، مثمنا عمل القيادة السياسية على دعم العلاقات مع أفريقيا.

وعن سد النهضة، أكد "الباز"، أن أرض السد صلبة، معلقا: "الناس اللي أخدوا فلوس عشان يبنوا السد مش هبل.. السد مش هيتهد"، مؤكدا أن الوضع في مصر يتحسن، حيث تتخذ الدولة خطوات جيدة، مضيفا: "أنا مطمئن على مصر".

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