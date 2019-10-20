إخلاء سبيل موظفة متهمة بقتل مواطن ضربًا بـ"الحذاء" بالعاشر من رمضان

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، برئاسة المستشار أحمد حمدي، وبإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل موظفة بالتأمينات الاجتماعية، بضمان وظيفتها؛ على خلفية اتهامها بالتسبب في وفاة مواطن، إثر مشادة بينهما داخل مكتب التأمينات بدائرة قسم شرطة أول العاشر.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوفاة "محمد.أ.إ" 56 سنة، موظف، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، إثر مشادة بينه وبين موظفة بمكتب التأمينات الاجتماعية بالمدينة.



بالانتقال وسؤال نجله "عصام"، اتهم "وداد.ف" موظفة الأرشيف بمكتب التأمينات الاجتماعية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالتعدي علي والده أثناء إنهاء بعض الإجراءت بالمكتب، موضحًا أنها ضربت والده بحذائها "الجزمة"، وبعد خروجه من المكتب سقط أرضًا وفارق الحياة.



وانتقلت قوة مكبرة من مباحث قسم شرطة أول العاشر، برئاسة الرائد أحمد الخولي، وإشراف العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالمدينة، إلى المكتب، حيث جرى التحفظ على الموظفة المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4115 إداري أول العاشر لسنة 2019.



وأفادت التحريات بأن الوافة حدثت داخل مستشفى "التأمين الصحي" بالمدينة، فيما أوضح تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة الإصابة بأزمة قلبية ولا توجد شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الموظفة بضمان وظيفتها، وصرحت بدفن الجثة.