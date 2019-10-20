"شعبة الخضر": أسعار البطاطس مستقرة منذ 6 أشهر

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، خاصة في البطاطس والطماطم والبصل، وبعض الفواكة مثل الرومان والجوافة، لافتَا إلى أن أسعار البطاطس مستقرة بشكل تام منذ 6 أشهر ويتراوح سعرها ما بين 3 لـ6 جنيه.



وتابع "النجيب"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأحد، أن المواطن المصري يشعر بانخفاض الأسعار الفترة الحالية، نتيجة توسع الدولة في المشاريع الزراعية في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن الأسعار تنخفض وهناك ثبات في الأسعار نتيجة زيادة المعروض.



ولفت إلى أن ضرورة تسويق المنتج الزراعي عالميًا عند وجود زيادة في المعروض، لتحقيق هامش ربح للمزارع، بما يؤدي إلى توسعه في الزراعة، مضيفًا أن سعر الطماطم مستقر منذ شهر، ولكن نتيجة تغير العروة حدثت فجوة، والدول تعمل على سد هذه الفجوة من خلال زيادة المعروض في المنافذ المختلفة.





