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ختام مؤتمر "فرح وعطاء" في كنيسة العذراء للكاثوليك بشبرا ( صور )

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:31 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
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أختتمت كنيسة العذراء مريم التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكة بقبة الهواء في شبرا، اليوم الاحد، المؤتمر الترفيهي التكويني السنوي لاجتماع فرح وعطاء لكبار السن، وذلك تحت رعاية الأب يوسف أسعد راعي الكنيسة والمرشد الروحي للاجتماع.

وشهد المؤتمر عدة فقرات مثل: محاضرات ولقاءات عن القديسين الكاثوليك ومنهم الأم تريزا، ولقاء عن الروح القدس، ومواهب الروح القدس، وثمار الروح القدس.

كما شهد المؤتمر أيضًا بعض الفقرات الترفيهية بالإضافة إلى فكرة برنامج العباقرة، واختتم المؤتمر بفقرة خاصة لحفلة السمر.


كان فعاليات المؤتمر قد اقيم في الفترة من الثامن عشر من شهر أكتوبر الجارى وحتي العشرين من الشهر نفسه، بحضور ثمانية وعشرين فردا من فئة كبار السن، وذلك في بيت القديس مارجرجس بكسفريد - فايد.

وجدير بالذكر أن اجتماع فرح وعطاء يقيم مؤتمره الترفيهي التكويني السنوي في شهر أكتوبر من كل عام، علما بأن إجمالي عدد الأعضاء يبلغ ستين عضوًا.
ختام مؤتمر "فرح وعطاء" في كنيسة العذراء للكاثوليك بشبرا ( صور )
ختام مؤتمر "فرح وعطاء" في كنيسة العذراء للكاثوليك بشبرا ( صور )
ختام مؤتمر "فرح وعطاء" في كنيسة العذراء للكاثوليك بشبرا ( صور )
ختام مؤتمر "فرح وعطاء" في كنيسة العذراء للكاثوليك بشبرا ( صور )
ختام مؤتمر "فرح وعطاء" في كنيسة العذراء للكاثوليك بشبرا ( صور )
ختام مؤتمر "فرح وعطاء" في كنيسة العذراء للكاثوليك بشبرا ( صور )
ختام مؤتمر "فرح وعطاء" في كنيسة العذراء للكاثوليك بشبرا ( صور )
ختام مؤتمر "فرح وعطاء" في كنيسة العذراء للكاثوليك بشبرا ( صور )
ختام مؤتمر "فرح وعطاء" في كنيسة العذراء للكاثوليك بشبرا ( صور )
ختام مؤتمر "فرح وعطاء" في كنيسة العذراء للكاثوليك بشبرا ( صور )

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الكلمات المفتاحية

حازم رفعت المؤتمر الكنيست العذراء مريم

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