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خبيرعلاقات دولية: رسالة ترامب لأردوغان لم تكن دبلوماسية.. ولم تحدث من قبل في التاريخ

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:26 م
ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان
داليا الحسين
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قال الدكتور أيمن سمير، متخصص في العلاقات الدولية، إن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ نظيرة التركي رجب طيب أردوغان حول الغزو التركي لسوريا لم تكن دبلوماسية، مشيراُ إلى أنه لم يحدث من قبل في التاريخ أن يصف رئيس دولة بالأحمق، كما أنها حملت لغة عنيفة واستهزاء.

وأضاف "سمير" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن "ترامب" تحدث بهذه اللهجة لأنه يعلم أن "أردوغان" مهزوز داخليا بجانب أن الغزو التركي مرتبط بمشروع حزب العدالة والتنمية وليس الدولة التركية.

وأشار متخصص في العلاقات الدولية إلى أن "أردوغان" رضخ لجميع شروط الولايات المتحدة، لافتا إلى أن " أردوغان" تسبب في سجن ملايين من الأتراك ويشعرون بالظلم من سياساته.

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الكلمات المفتاحية

مصر علاقات دولية اردوغان اخبار

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