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فاروق الباز: "اضربوا للطبيعة تعظيم سلام.. بدل ما تخفينا"

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور فاروق الباز، عالم الجيولوجيا، إن نهر النيل هو أساس المياه في مصر، منوهًا بأن منطقة شرق العوينات بها كميات مياه جيدة، حيث أنها مسئولة عن إنتاج ثلث القمح في مصر، معلقا: "معظم أكل الجيش بيطلع من المنطقة دي".

وأشار "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن خزان المياه الجوفية في اتجاه جبل العوينات تكفي 250 ألف فدان لمدة 100 عام، مضيفا: "كنت بروح للدكتور يوسف والي أكلمه عن مياه في مناطق معينة يقولي سيبك من الأرض الصفراء، مش هصرف فلوس عليها مش هتجيب نتيجة غير بعد 7 سنوات".

وأضاف أن التغيرات المناخية بالنسبة للجيولوجين تعتبر قليلة للغاية، ولكن بالنسبة للأفراد فهى واضحة وحادة، معلقا: "في أسباب للتغيرات المناخية إحنا المسئولين عنها.. المفروض نضرب للطبيعة تعظيم سلاح بدل ما تخفينا، ونعاملها معاملة الأم مش جوز الأم".

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