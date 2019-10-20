نشرة "حوادث الفجر".. بيان جديد من النائب العام بشأن واقعة شهيد الشهامة.. ومفاجآت جديدة في واقعة فتاة العياط

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.





قالت "دينا المقدم" محامية الفتاة "أميرة أحمد" المعرومة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، إن النيابة اليوم تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالفتاة، والتي أثبت أنها كانت بمفردها لحظة ارتكاب الواقعة، وتخلصت من الشاب دفاعًا عن شرفها.





أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانًا إلحاقًا بالبيان السابق المؤرخ 12102019؛ بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.









كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة أنه أثناء سير سيارة فنطاس محمل ببنزين بالطريق الواصل بين طريق الواحات وطريق مصر اسكندرية الصحراوي، شب الحريق بالسيارة، مما تسبب في ظهور كثافات مرورية بالطريق.





قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المُقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الآثار بسفر الآثار المصرية لتكون ضمن معروضات المعرض العالمي "أسرار مصر الغارقة في أوروبا" لجلسة 23 نوفمبر المقبل.







