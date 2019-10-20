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"القليوبية اليوم".. مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادثي تصادم.. وانهيار جزئي بمنزل مكون من 3 طوابق في طوخ

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:16 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها من محافظة القليوبية، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة القليوبية؛ حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.

مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادثي تصادم بالطريق الحر بشبرا الخيمة

شهد الطريق الحر بنها شبرا الخيمة، حادثي تصادم بين 4 سيارات بنطاق دائرة مركز قليوب مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 في الحادثين، جري نقل الجثة والمصابين للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


طلاب جامعة بنها يزورون مصابي القوات المسلحة بالمعادي العسكرى

زار وفد من طلاب جامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وبالتنسيق مع التربية العسكرية مصابى القوات المسلحة بالمجمع الطبى العسكرى بالمعادي.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، ان الوفد الطلابى الذى ضم 50 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة والمشرفين قام خلال الزيارة بتوزيع الهدايا التذكارية على المصابين من أبناء القوات المسلحة بهدف رفع روحهم المعنوية وتقديم الشكر لهم على ما بذلوه من تضحيات للدفاع عن الوطن.


رئيس مياه القليوبية يتابع استعدادات موسم سقوط الأمطار

أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قيام قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فرعي الشركة بمدينتي بطوخ وقها، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والدفاع المدني وهيئة الاسعاف والشرطة وادارات المرور بتنفيذ لمحاكاة سقوط الامطار وتراكمها بالانفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة علي سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالانفاق.

وأشاد مجاهد بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الامطار وتراكمها داخل الانفاق.

وأكد على ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والافراد لمواجهة حالات سقوط الامطار والسيول، وضرورة التأكيد علي تطهير بيارات صرف الامطار وجاهزيتها لاستقبال الامطار المتوقع هطولها.


انهيار جزئى بمنزل مكون من 3 طوابق فى مدينة طوخ

شهدت مدينة طوخ مساء اليوم الأحد، انهيارا جزئيا بمنزل مكون من 3 طوابق خالي من السكان، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بوقوع انهيار جزئي بمنزل مكون من ثلاث طوابق بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ورثة عبدالغني أمام.




إحالة العاملين في 8 مراكز شباب للتحقيق في القليوبية


أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين في 8 مراكز شباب، إلى الشؤون القانونية، للتحقيق معهم وذلك عقب جولة أجراها عليها، رافقه خلالها محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، حيث وجد تقصيرا وغيابا من القائمين على إدارتها، بالإضافة إلى إغلاق عدد منها في مواعيد العمل الرسمية.



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