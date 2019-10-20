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"البرهان" يترأس وفد السودان المشارك في القمة الروسية الأفريقية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:11 م
رئيس مجلس السيادة السوداني
رئيس مجلس السيادة السوداني
وكالات
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يترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وفد السودان المشارك في أعمال القمة الروسية الأفريقية، التي ستعقد يومي الاربعاء والخميس القادمين، والتي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية.

وأوضح خبراء أن مشاركة السودان في هذه القمة تعد فرصة كبيرة يجب استغلالها لعكس التحولات السياسية، التي يمر بها السودان خاصة بعد نجاح ثورة ديسمبر، وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية.

وتعد القمة فرصة للسودان لعرض إمكانياته الضخمة في مختلف الموارد الاقتصادية وفي مجالات الاستثمار المتعددة، وستبحث القمة التعاون الأفريقي الروسي في المجالات السياسية والاقتصادية، بجانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه علاقات روسيا مع الدول الأفريقية.

وإلى جانب زيارته لروسيا، يزور رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أذربيجان بغرض المشاركة في اجتماع "القمة 18" لمنظمة حركة عدم الانحياز، المقرر انعقادها في 25 من أكتوبر الجاري.

وتهدف القمة "الروسية الأفريقية" إلى مناقشة نماذج المشروعات القائمة بين روسيا والدول الإفريقية، وتحديد نماذج جديدة للتعاون وآفاق التعاون المستقبلي، وتُعد فرصة جيدة لمناقشة العلاقات التاريخية في ضوء وجود إمكانيات متشابهة، حيث تمتلك روسيا والدول الإفريقية نصف الموارد الطبيعية في العالم، وتسعى القمة إلى وضع آلية لاكتشاف واستخدام هذه الموارد.

وعن برنامج القمة، ثم سوف تعقد عدة جلسات متخصصة حول عدة موضوعات، من بينها جلسة حول دور وسائل الإعلام بين روسيا والدول الإفريقية، وجلسة عن الإسكان الذي يُعد قضية ملحة للقارة الإفريقية، والتي يمكن لروسيا المساهمة بخبرتها في هذا المجال، وجلسة أخرى عن تطوير السكك الحديدية وشبكات النقل في الدول الإفريقية.

وتعد القمة فرصة لدراسة إمكانيات التوسع في القارة الإفريقية، مع الوضع في الاعتبار تنفيذ جدول أعمال القمة المستدامة للدول الإفريقية بحلول عام 2063، مشيرةً إلى أن المشروعات المطروحة في القمة يمكن أن تحقق التنمية الشاملة في الدول الإفريقية.

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الكلمات المفتاحية

وفد برهان القمة الروسية الإفريقية القمة السودان الروسية الأفريقية

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