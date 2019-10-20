متخصص في العلاقات الدولية: تركيا أعلى دولة في العالم لديها ديون خارجية

قال الدكتور أيمن سمير، متخصص في العلاقات الدولية، إن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجعت بعد عدوانه على شمال سوريا، مشيرًا إلى أنها بداية النهاية لأردوغان.





وأضاف "سمير" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن الاقتصاد التركي يتراجع بشكل حاد ولم يعد هناك استثمارات أجنبية فضلًا عن انخفاض العملة التركية "الليرة".





وأشار إلى أن تركيا أعلى دولة في العالم لديها ديون خارجية مقارنة بالناتج القومي، لافتًا إلى أن ديونها تصل إلى 490 ملياردولار.





ونوه المتخصص في العلاقات الدولية إلى أن العقوبات الأمريكية المقترحة على تركيا ودول أخرى كبيرة مثل كند؛ا سيؤدي إلى زيادة تراجع الاقتصاد التركي وبالتالي انخفضت شعبية أردوغان.



