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خالد الجندي: كل شيء مر في حياة الإنسان سيشهد عليه يوم القيامة (فيديو)

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل شيء مر على الإنسان في حياته سيشهد عليه يوم القيامة.

وأوضح "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن كل شيء في جسد الإنسان وكل عضو سيشهد عليه يوم القيامة، وكذلك الأرض والسماء.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن عمل الإنسان سينطق عليه يوم القيامة سواء أعمال صالحة أو سيئات، لافتًا إلى أن الصلاة أيضًا ستتحدث وتشهد على تاركها أو مؤديها أمام الله، سبحانه وتعالى يوم القيامة.

وأشار إلى أن الميزان الدعوي، أي الدعوة إلى الله، ميزان هام جدًا، ويجب أن يكون فيه توازن بين القول والعمل، متابعًا: "لازم تعمل وتشتغل وتذاكر وتفيد بلدك ووطنك وتطبق اللي هتقوله وبعدين تروح تقوله للناس".

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