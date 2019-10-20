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بحوزته 3 كيلو بانجو.. القبض على سوداني في أكتوبر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:07 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على سوداني الجنسية وبحوزته 3 كيلو بانجو مخدر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، مفاده أنه أثناء مرور النقيب محمد سكر الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بمساكن عثمان، دائرة القسم، تمكن الضابط والقوة المرافقة من ضبط موسى.ع.ع، 41 سنة، ( سوداني الجنسية )، عاطل مقيم مساكن بيت العائلة، دائرة القسم ( دخول البلاد بتاريخ 30102012 انتهاء بطاقة اللجوء بتاريخ 2372013، وعثر بحوزته 50 لفافة بداخلهم كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 3 كيلو، هاتف محمول، مبلغ مالي 420 جنية مصري.


كما أمكن ضبط فتحي.ا.ح.ش، 39 سنة، عاطل مقيم المنيرة الغربية، دائرة القسم بمسكنه، سبق اتهامه فى قضية ضرب وبحوزته كمية من المخدرات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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