بحوزته 3 كيلو بانجو.. القبض على سوداني في أكتوبر

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على سوداني الجنسية وبحوزته 3 كيلو بانجو مخدر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، مفاده أنه أثناء مرور النقيب محمد سكر الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بمساكن عثمان، دائرة القسم، تمكن الضابط والقوة المرافقة من ضبط موسى.ع.ع، 41 سنة، ( سوداني الجنسية )، عاطل مقيم مساكن بيت العائلة، دائرة القسم ( دخول البلاد بتاريخ 30102012 انتهاء بطاقة اللجوء بتاريخ 2372013، وعثر بحوزته 50 لفافة بداخلهم كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 3 كيلو، هاتف محمول، مبلغ مالي 420 جنية مصري.







