كل ما تريد معرفته عن أطول رحلة جوية في العالم

نجحت شركة "كانتاس" الأسترالية، في تنظيم أطول رحلة طيران مدني في العالم، بعد تحليق استمر لنحو 20 ساعة متواصلة بدون توقف من مطار مدنية نيويورك الأمريكية حتي مطار مدينة سيدني الأسترالية، قد حملت الطائرة على متنها 20 راكب، وأثبتت القدرة على تنظيم رحلات الطويلة بعد تحسين أداء الطائرات.





رحلة متواصلة

انهت شركة "كانتاس" الأسترالية، أطول رحلة طيران مدني في العالم، صباح الأحد، بعد تحليق لمدة 20 ساعة متواصلة بدون توقف، قد أنطلقت الطائرة التابعة للشركة من مطار كينيدي في مدينة نيويورك الأمريكية، مساء الجمعة، في الساعة 21:27 بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة الأمريكية.





نجحت الرحلة في الوصول لمطار كينجزفورد سميث بمدينة سيدني الأسترالية، في الساعة 07:42 من صباح الأحد. حيث أن توقيت سيدني يسبق توقيت نيويورك بـ15 ساعة، وذكرت شركة «كانتاس» من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، أن الرحلة التجريبية للشركة كانت لمسافة 16 ألف و 200 كيلومتر، قد استمرت لمدة 19 ساعة و16 دقيقة.





تعتبر الطائرة الأسترالية من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، وقد تحركت الطائرة من المطار الأمريكي بعد تأخر عن موعدها الرسمي لاقلاع حوالي ساعة ونصف، وكانت الطائرة تقل على متنها حوالي 50 راكبا، قد حملت رقم إف 7879 .





مسافة الرحلة

استغرقت رحلة الطائرة حوالي 19 ساعة و16 دقيقة، كما قطعت الرحلة حوالي نحو 16 ألفا و200 كيلومتر، وكان علي متن الطائرة 50 راكب من بينهم مديرون تنفيذيون في شركة كانتاس، وعلماء، وباحثون وصحفيون بالإضافة إلي 10 من أفراد الطاقم.





أكد آلان جويس الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأسترالية، الذي كان مشارك في الرحلة، أن هذه الرحلة تاريخية وهي لحظة رائعة بالنسبة لشركة كانتاس وللطيران العالمي".





أضاف جويس، وفق لما نشرته "رويترز"، أن هذه الرحلة هي اختبار عملي للركاب وطاقم الطائرة حيث وفرت الرحلة فرصة لمعرفه قدرة البشر على تحمل هذه السفرة المتعبة الطويلة.





رحلة ناجحة

لم تنجح طائرة تجارية، قبل هذه الرحلة، في طيران بالجو لمثل هذه المسافة الطويلة مع حمولة كاملة من الركاب والبضائع، ولكي تستطيع "كانتاس" تحطيم الرقم القياسي في عدد ساعات الطيران، وضعت الشركة كمية أكبر من الوقود الذي زودت بها الطائرة، وكما خفضت عدد الركاب والأمتعة، ولم تسمح بشحن الأمتعة.





يري اتحاد النقل الجوي الدولي، أن عدد المسافرين سيزيد سنويا من 4.6 مليار حاليا إلى 8.2 مليار بحلول 2037، حيث طورت شركات الطيران آليات جديدة لتنفيذ الرحلات الطويلة، وخاصة مع النمو السريع فى الطلب وتحسن أداء الطائرات.





هدف الرحلة

أعلنت شركة طيران "كانتاس" الأسترالية في أغسطس الماضي، أنها تطلق ثلاث رحلات جوية تجريبية من لندن ونيويورك إلى سيدني لمدة 19 ساعة، لمعرفة تأثير الجلوس في الطائرة لهذه الفترة على صحة الركاب.





أضافت شركة الطيران الأسترالية، طبقا شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الرحلات الجوية الثلاث تضم 40 شخصا من ضمنهم أفراد الطاقم وفريق البحث على متن الطائرة، حيث يختبرون الباحثون عوامل مؤثرة في الرحلات الجوية الطويلة مثل أنماط النوم واستهلاك الطعام، بهدف "تقييم التأثير على الصحة والرفاهية وساعة الجسم".





وأوضحت "كانتاس"، أن الركاب، المشاركين بالرحلات التجريبية معظمهم موظفين بالشركة، كما وفرت الشركة أجهزة يمكن ارتداؤها لإجراء اختبارات خلال الرحلات الجوية.





خطط مستقبلية

أكدت كانتاس، أن الهدف من رحلة وهو تحطيم الأرقام القياسية وإجراء بحث علمي على الركاب وأفراد الطاقم خلال رحلة جوية طويلة، وتقليل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة إلى أدنى حد وتحديد فترات الراحة والعمل المثلى لأفراد الطاقم.





تسعى شركة الطيران الأسترالية أيضا، لاختبار رحلة ثانية، بدون توقف من العاصمة لندن بمملكة المتحدة حتي مدنية سيدني، ويتوقع الخبراء أن تتخذ الشركة قرارا حيال الرحلة الثانية، في نهاية هذا عام، وتخطط الشركة لإدخال تعديلات علي هذه الرحلات في حيز التنفيذ، وتؤكد التقديرات الرسمية، أن نمط الرحلات الطويلة يبدأ في الانتشار بين عامي 2022 أو 2023.





وفي الوقت الحالي، تسعى الخطوط الجوية السنغافورية، لتنفيذ أطول رحلة تجارية بدون توقف من سنغافورة إلى مدينة نيويورك (بولاية نيوجيرسي الأميركية)، والتي تستغرق 18 ساعة ونصف الساعة.







