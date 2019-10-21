"تعددت الأسباب والموت واحد".. 10 نجوم انتهت حياتهم بالقتل

واكتشفت وفاته عن طريق الطباخ الخاص، بعدما وجده مشنوقًا، وقد قيدت يداه للخلف، كما وجد بجسده عدة طعنات، وعلى الرغم من تكثيف البحث عن القاتل، فالقضية قيدت في النهاية ضد مجهول.

ذكرى







قتلت على يد زوجها، ووصفت هذه الجريمة وقتها بـ"المذبحة" فقتلت الفنانة التونسية ذكرى، في شقتها بالقاهرة، على يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي، حيث قام بإطلاق النار عليها، كما قتل مدير أعمالها وزوجته، وبعد ذلك قام "السويدي" بإطلاق النار على نفسه، وقعت هذه الجريمة فى يوم28 نوفمبر 2003.



وداد حمدي قتلت على يد زوجها، ووصفت هذه الجريمة وقتها بـ"المذبحة" فقتلت الفنانة التونسية ذكرى، في شقتها بالقاهرة، على يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي، حيث قام بإطلاق النار عليها، كما قتل مدير أعمالها وزوجته، وبعد ذلك قام "السويدي" بإطلاق النار على نفسه، وقعت هذه الجريمة فى يوم28 نوفمبر 2003.







انتهت حياة الفنانة الكبيرة وداد حمدي "أشهر خادمة في السينما" بصورة شنيعة، فقد وجدت مقتولة بشقتها عام 1994 وتوصلت النيابة لمعرفة القاتل، وهو الريجيسير "متى باسيليوس"، حيث دخل شقة الفنانة الراحلة، وأوهمها بإحضار "ورق" لعمل فني جديد تشاركه فيه، وبعدما استضافته في منزلها، هجم عليها وسدد لها عدة طعنات أنهت بحياتها، وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا.



فاتن فريد





شبهها البعض في بدايتها بالفنانة الجزائرية وردة، لكنلها لم تحظى بشهرة وردة فى حياتها، وصارت حديث الصحف عقب مقتلها على يد عامل في محطة بنزين يمتلكها زوجها، حيث ذهب إليها بمنزلها لكي يستعطفها لتجعله يعود إلى عمله في "البنزينة"، لكنها رفضت ودفعته خارج الشقة، لكنه رأى "سكينا" على المنضدة، وقام بدفعها وسدد لها عددا من الطعنات التى أنهت حياتها.



سعاد حسني انتهت حياة الفنانة الكبيرة وداد حمدي "أشهر خادمة في السينما" بصورة شنيعة، فقد وجدت مقتولة بشقتها عام 1994 وتوصلت النيابة لمعرفة القاتل، وهو الريجيسير "متى باسيليوس"، حيث دخل شقة الفنانة الراحلة، وأوهمها بإحضار "ورق" لعمل فني جديد تشاركه فيه، وبعدما استضافته في منزلها، هجم عليها وسدد لها عدة طعنات أنهت بحياتها، وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا.شبهها البعض في بدايتها بالفنانة الجزائرية وردة، لكنلها لم تحظى بشهرة وردة فى حياتها، وصارت حديث الصحف عقب مقتلها على يد عامل في محطة بنزين يمتلكها زوجها، حيث ذهب إليها بمنزلها لكي يستعطفها لتجعله يعود إلى عمله في "البنزينة"، لكنها رفضت ودفعته خارج الشقة، لكنه رأى "سكينا" على المنضدة، وقام بدفعها وسدد لها عددا من الطعنات التى أنهت حياتها.





مازالت وفاة السندريلا يحيطها الغموض، لاسيما بعدما ترددت أقاويل عن قتلها بعدما أعلنت عن كتابة مذكراتها، ورجحت شقيقتها أن صديقتها "نادية" التي كانت برفقتها في شقتها بالعاصمة البريطانية لندن تعلم أسرار "مقتل" السندريلا، على الرغم من أن التحقيقات انتهت بأنها حالة انتحار، حيث قفزت من الطابق السادس من المبنى التي كانت تسكنه، بينما أكدت شقيقتها "جانجاه" أن شقيقتها اغتيلت بإلقائها من "بلكونة" منزلها، ورحلت سعاد حسني عن دنيانا يوم 21 يونيو 2001.



ميمي شكيب







تشابهت نهاية حياة الفنانة ميمي شكيب مع الفنانة سعاد حسني، حيث سقطت من شرفة شقتها، وأكد المقربون من الفنانة الراحلة أنه تم إلقاؤها من الشرفة، وذلك بعد أن قررت "فضح" عدد من رجال النظام السابق، حيث قررت كتابة مذكراتها، وذلك بسبب ابتعاد المنتجين عنها بسبب قضيتها الشهيرة المعروفة باسم "الرقيق الأبيض"وهى اتهامها بإدارة منزلها للأعمال المنافية للآداب وتسهيل الدعارة، ورحلت الفنانة الكبيرة عن عالمنا يوم 20 مايو 1983.



سوزان تميم









المطربة اللبنانية سوزان تميم أثارت حالة من الجدل عقب مقتلها، حيث وجدت مذبوحة داخل شقتها بمدينة دبي، وتم التعرف على قاتلها، الذي استأجره رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، وهو مدير أعماله "محسن السكرى"، وذلك لخوف هشام من أن يرغمه القضاء البريطانى لدفع نصف ثروته لها بعدما علم بنيتها الابتعاد عنه، وذلك بعد رفعها دعوة قضائية لإثبات زواجها عرفيا منه، ومطالبتها بالانفصال ولأنها تحمل الجنسية "البريطانية"، والسبب الثاني "تعدد علاقاتها وزيجاتها وأخذها لأموالهم وقرروا الانتقام منها"، وفى النهاية ورغم سنوات الحبس التى قضاها "هشام ومحسن" إلا أن السبب الحقيقى غير معروف.



جيلان







هي فنانة شابة شاركت في مسلسل "الضوء الشارد"، ولكنها قتلت بعد عرض المسلسل بأشهر قليلة على يد زوجها ضابط الشرطة، الذي قام بإطلاق الرصاص عليها وبرر ذلك بغيرته الشديدة عليها.

ويذكر أن جيلان، رحلت وهي في السادسة والعشرين من عمرها.

كاميليا





هى الفنانة "ليليان ليفى كوهين" على الرغم من عدم شهرتها إلا أن جمالها هو الذى لفت انتباه الجميع لسبب قتلها، توفت فى أغسطس 1950، نتيجة حرق طائرة كانت متوجه بها إلى إيطاليا لتلقى العلاج هناك ، ورغم عدم وجود أماكن على هذه الطائرة لها إلا أن أحد الركاب قام بتغيير رحلته وتنازل عن مقعدة لـ"كاميليا"، على الرغم من أن سبب الوفاة نتيجة حرق الطائرة إلا أن الأقاويل تضاربت حول موتها، فاتجهت أصابع الاتهام إلى جهات اسرائيلية لأن كاميليا كانت عميلة معهم، وخافت من فضح أمرها، والقليل اتجه إلى أن الملك فاروق كان وراء سقوط الطائرة لوجود علاقة بينه وبينها أراد أن يقضى عليها نظرا لاكتشافه أنها جاسوسة.



محمد داغر



