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مسؤول: إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لآداء "العمرة" فقط

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:56 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قال عبدالله قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لآداء العمرة فوق سن 18 عاما، وهذا في العمرة فقط، أما الحج فله ترتيبات أخرى.

وأضاف "قاضي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ياهلا": "سيكون للمعتمر الفرصة في السياحة بالمملكة، كما يمكن للسائح أيضًا أن يؤدي العمرة بتأشيرة السياحة".

وأفاد بأن تأشيرة مضيف سوف تتاح خلال الأيام القادمة، وستتيح للمواطن والمقيم استضافة على كفالتهم الشخصية ضيوف المملكة لمدة 90 يوما.

ومن جانبه قال مازن درار الأمين العام للجنة الحج والعمرة، إن بوابة "مقام" تتيح لطالب العمرة التواصل مباشرة مع شركة السياحة السعودية دون وسيط.

وأضاف، أن التحديث في البوابة يهدف إلى التسهيل على المعتمر، إذ يمكنه الحصول على تأشيرة إلكترونية للعمرة عبر موقع الشركة دون وسيط وتكون مدتها 30 يوما.

وأضاف: "من سيأتي للعمرة سيكون متاحا له التجول في ربوع المملكة بحرية، وحضور الفعاليات".

كشف الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، مازن درار، أن المملكة تدرس مسألة إلغاء شرط وجود المحرم المرافق للنساء اللائي يسافرن لأداء شعيرة العمرة.

 

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، قال درار، إن وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع طلبات شركات ومؤسسات العمرة بالسماح للمرأة بأداء العمرة من دون محرم، في مقابل أن تتحمل الشركات الخارجية المسؤولية الكاملة، مشيرا إلى أن القرار لا يزال تحت الدراسة.

 

وأضاف درار أن هذا القرار من شأنه أن يريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى أيضا مع شرط التأشيرة السياحية للنساء.

 

وأردف :"تتقدم اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ممثلة في قطاع العمرة كافة، بالشكر لوزير الحج والعمرة، ونائبه، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، على سرعة تجاوبهم مع نداء اللجنة الوطنية للحج والعمرة ممثلة بقطاع العمرة، لتحديث وتعديل أنظمة ولوائح العمرة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وبما يخدم مستثمري قطاع العمرة وتوجهات السعودية".

 

وأكد مصدر في وزارة الحج والعمرة، لـ "سبق"، أن هناك دراسة تقدمت بها الجهات المختصة لإجراءات إصدار تأشيرة الزيارة، سواء كانت بغرض العمرة أو السياحة أو غيرها، دون محرم، ولا يزال الأمر قيد الدراسة.

 

وكانت هيئة السياحة السعودية أقرت إجراءات جديدة، شملت السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم، وإعفاء الأجانب من إظهار سجل الأسرة عند التسجيل لشغل الغرف فيها.

 

وجاء ذلك عقب إعلان المملكة تفعيل "التأشيرة السياحية" للمرة الأولى في تاريخها، ليصبح بإمكان مواطني 49 دولة الحصول عليها إلكترونيا في زمن قياسي لا يتجاوز 7 دقائق.


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