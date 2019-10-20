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تردد اون سبورت ON Sport الرياضية 2019 اتش دي HD على القمر الصناعي نايل سات
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:06 م
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تردد اون سبورت، ازداد في الأونة الأخيرة البحث عن تردد قناة اون سبورت الرياضية من قِبل محبي ومتابعي الساحرة المستديرة أو الرياضة عامة، وتعتبر قناة اون سبورت ON Sport من أفضل وأهم القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي التي تبث المباريات بالدوري المصري.
ونستعرض لكم اليوم تردد اون سبورت ON Sport الرياضية 2019 على النايل سات:-
قناة اون سبورت ON Sport الرياضية 2019
تتميز قناة اون سبورت ON Sport الرياضية 2019، لمتابعتها الدائمة للمباريات المحلية والعالمية، وتُقدم قناة اون سبورت أهم البرامج الرياضية أبرزها (برنامج ستاد مصر - برنامج ملعب أون - برنامج ميديا أون - برامج التغطية الكاملة للمباريات - برنامج العين الثالثة - برنامج 180 ثانية).
تردد اون سبورت ON Sport الرياضية اتش دي
وتعتمد قناة اون سبورت في برامجها على مجموعة من أبرز المذيعين والإعلامين الكبار في الكرة المصرية، ومن أبرز الإعلامين على اون سبورت، (الكابتن أحمد شوبير - الكابتن سيف زاهر - الكابتن مدحت شلبي).
تردد اون سبورت ON Sport الرياضية على النايل سات:-
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 10853.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
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