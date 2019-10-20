تعليق ناري من ابنة الخطيب بعد اشتعال أزمة الأهلي واتحاد الكرة

نشرت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، صورة لوالدها، دعما له في الأزمة المشتعلة حاليا بين الأهلي واتحاد الكرة المصري.

وكتبت ابنة "الخطيب"، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": والله انك بطل و الباقيين كلهم عارفين هما ايه من أولهم لآخرهم ..لو واحد غيرك كان نخ من اول موقف و انت بقالك سنتين و اكتر بتتحارب علي كل الأصعدة، و بيصدرولك العثرات و المشاكل برغم ان يجوز انت الوحيد ال ماشي صح ...مش هاقول يا خسارة مجهودك و صحتك ووقتك علشان كل ده انت قلتلي انك مديون بيه للأهلي ، بس هاقول يا خسارة الضمائر و النفوس و يا عيني عليكي يا مصر...الف خسارة".





وأعلن اتحاد الكرة اليوم، إقامة مباراة الأهلي والجونة في موعدها الأربعاء المقبل، على الرغم من رفض إدارة الأحمر خوض أي لقاء قبل لعب مواجهة القمة ضد الزمالك، والتي تم تأجيلها لأسباب أمنية.





وأصدر الأهلي بيان رسمي منذ أيام، أكد فيه أنه يحترم رأي الأمن، ولكنه يؤكد على رفضه خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك.