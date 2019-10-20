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"قسد": تركيا لم تلتزم بوقف النار بعد سحب قواتنا من رأس العين
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:59 م
وكالات
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صرح مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الأحد، "سحبنا كامل قواتنا من رأس العين السورية"، مشيرا إلى أن تركيا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار ولا تزال تشن هجمات، حسب ما أفادت قناة "العربية".
هذا وكان الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، قد أكد في وقت سابق من اليوم، على استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية، حسب ما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.
هذا وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق ،إنه أبلغ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، بأن الهجوم التركي في سوريا سيستأنف إذا لم ينسحب المسلحون الأكراد من المنطقة الآمنة خلال مهلة الـ120 ساعة.
الهجوم التركي على سوريا
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.
وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".
الاتفاق الأمريكي التركي
وقد وافقت تركيا، يوم الخميس الماضي، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة الرئيس الأمريكي ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.
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