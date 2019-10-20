"خليك في ضهر البطل".. مصر الخير تطلق المرحلة الثانية لدعم مركز أورام الفيوم

إنتهت مؤسسة مصر الخير من المرحلة الأولى لدعم مركز أورام الفيوم، الذي يعمل على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة وتخفيف العبء المادي والصحي والاجتماعي على مرضى الأورام بمحافظات شمال الصعيد وضواحي الجيزة، والتي استهدفت شراء قطع وحدة العلاج الإشعاعي وتجميعها ووضع خطة عمل المرحلة الثانية والتي ستتضمن العديد من أنواع الدعم أهمها العلاج وتطوير وتجهيز مستشفى الجراحة الجديدة المخطط إنشاؤها بالمركز، يأتي ذلك في إطار إهتمام قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير بدعم الكيانات والمراكز الصحية.

ونظم مركز أورام الفيوم جولة لعدد من الصحفيين والإعلاميين بمشاركة مؤسسة مصر الخير حيث كان في استقبالهم الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من أعضاء مجلس إدارة مركز الأورام.





وتفقد الصحفيين اقسام المركز المختلفة من أهمها: (وحدة العلاج الكميائي، ووحدة العلاج الإشعاعي الجديدة، ووحدة تفتيت أورام الكبد، والعيادات الخارجية بالمركز التي تقدم خدماتها لما يقرب من 300 مريض يومياً).





وشرح الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة المركز، كيفية عمل المركز والاقسام التى يتضمنها ، مؤكداً أن مركز أورام الفيوم هو نتاج جهود كبيرة، ولم يكن هناك علاج إشعاعي بالصعيد إلا في محافظة اسيوط، موضحاً أن التشخيص المبكر للأورام أصبح أولوية كبيرة لدى الأطباء والمتخصصين، كما العلاج الكيماوي والاشعاعي ضرورة لمرضى الأورام حيث أنه يقلل حجم الورم حتى لا يؤثر عند استئصاله على العضو.





وقال أبو طالب، إن مؤسسة مصر الخير تعاونت مع المركز فى تركيب أول جهاز إشعاعي في شمال الصعيد بقيمة قاربت الـ 40 مليون جنيه ، بجانب تجهيز غرفة الجهاز بتكلفة بلغت حوالي 3 مليون جنيه، حيث يجب أن يكون سمك الحوائط متر مبطنة بالرصاص من كل الجوانب والباب مستورد من سويسرا لعدم نفاذ الإشعاع، ومن أجل الحصول على الترخيص تقوم هيئة الطاقة النووية بقياس الإشعاع على مسافة 300 متر من المركز للتأكد من عدم تسرب الإشعاع للمناطق المجاورة.





وأوضح أبو طالب أن المركز أعد مناقصة لشراء جهاز الأشعة المقطعية بقيمة 12 مليون جنيه، وجهاز تنفس بقيمة 2 مليون جنيه، مشيراً إلى أن عدد العاملين بالمركز48 طبيب في كافة التخصصات بجانب 73 موظف ويستقبل حوالي 300 مريض يومياً.





من جانبه قال الدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس إدارة المركز، إن وحدة العلاج الإشعاعي الجديدة هو أمل كان ينتظره أهالى شمال الصعيد لما يوفر عليهم من الوقت والجهد، بدلاً من الذهاب إلى القاهرة وهم مرضى برفقة ذويهم وهو ما يحملهم أعباء فوق المعاناة من المرض.





وأضاف ثابت خلال الجولة، أن المركز لا يخدم فقط أهالى الفيوم ولكن كافة محافظات شمال الصعيد بجانب أهالي الصف وأطفيح وحلوان، حيث أنه أقرب لهم من القاهرة، موضحاً أن الجهاز الجديد يمكن أن يقدم العلاج لـ 70 حالة يومياً، مشيداً بدعم مؤسسة مصر الخير لمركز أورام الفيوم متقدماً بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع الذي يعتبر أمل جديد لمرضي السرطان بالصعيد.





وأوضح أن مجلس إدارة المركز وعلى رأسهم الدكتور صلاح أبو طالب، لا يتوانون في بذل الجهد من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة لأهالي الفيوم وشمال الصعيد، وبالرغم من كل المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل المركز إلا أنهم مستمرين في تقديم الدعم لأهالى الصعيد بكل ما أوتوا من قوة.





وتهدف حملة دعم مركز أورام الفيوم التابعة لمؤسسة مصر الخير إلى نشر الوعي الوقائي، وثقافة وآلية الفحص المبكر لمرض السرطان، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لكل محاربي هذا المرض بالمركز وكل أنحاء الجمهورية.





وقالت عفاف جوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير: "أن دعم مركز أورام الفيوم يعتبر إحدى خطوات مؤسسة مصر الخير في دعم العديد من المراكز والمستشفيات الحكومية والتي نعتبرها من أهداف قطاع الصحة نظرا لحجم الخدمات الصحية التي توفرها كافة الكيانات في الدولة" .





وأضافت الجوهري أن مركز أورام الفيوم بما يقدمه من خدمات لمحافظات شمال الصعيد يمثل أهمية كبرى في مواجهة مرض السرطان في نطاقه الجغرافي , حيث باتت أعداد مرضى الأورام بمحافظات الصعيد في تزايد لعدم وجود الرعاية الصحية المطلوبة لهم. فهناك 35% من المرضى المصابين بالسرطان في أماكن متعددة يحتاجون لعلاج إشعاعي، حيث لا يوجد سوى 70 جهاز إشعاعي فقط على مستوى الجمهورية، بينما يتعدى إحتياج المرضى لما يقرب من 160 جهاز.





وتابعت: "أن هذا الاحتياج كان يؤدي إلى سفر العديد من مرضى المحافظات إلى القاهرة، مما نتج عنه عدم الحصول على الخدمة الصحية وبالتالي تضاعفت أعداد مرضى الأورام بمحافظات الصعيد. ولهذا أصرت مؤسسة مصر الخير على شراء وحدة الجهاز الإشعاعي لتمكنه من العمل على علاج 80 مريض يومياً مما يتيح فرصة العلاج لعدد أكبر من مرضى الأورام ".





يأتي هذا الدعم بمشاركة إيجابية من الإعلامى شريف مدكور كسفير للحملة من أجل دمج ومشاركة أفراد المجتمع في إحداث تغيير إيجابي لمساعدة المرضى الأكثر استحقاقا.





حيث أصبح الإعلامي شريف مدكور رمزاً لمكافحة السرطان، وذلك بعد تجربته في مكافحة سرطان القولون والتي تجلت منها قصة نجاح فى المواجهة والتغلب والقدرة على التخلص من الأثار النفسية السيئة مما جعل منه رمزًا لكل من يواجه هذا المرض.





ومؤسسة مصر الخير تدعم مركز أورام الفيوم إستكمالاً للمرحلة الأولى التي تضمنت شراء قطع وحدة العلاج الإشعاعي وتجميعها، والتي تعد تكلفتها حوالي 35 مليون جنيه.





تعتبر الوحدة من أحدث الأجهزة الإشعاعية المتاحة في مجال العلاج الإشعاعي للأورام، لتمكنها من العمل بدقة فائقة في استهداف الخلايا السرطانية فقط بدون التأثير على الخلاية السليمة.





المرحلة الثانية من دعم المؤسسة تشمل توفير عدة خدمات لمركز أورام الفيوم مثل التكفل بعلاج المرضى، والمشاركة في بناء وتجهيز مستشفى الجراحة الجديدة التي سيتم بنائها في مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى تركيب وتجهيز وحدة الجهاز الاشعاعي التي تم شرائها مسبقاً في المرحلة الأولى، لتصبح جاهزة للعمل مع بدء السنة المقبلة.





مركز أورام الفيوم يقوم بتقديم العديد من الخدمات لتشخيص وعلاج الأورام، من خلال العيادات الخارجية، وحدة الكشف المبكر عن الأورام، وحدة العلاج الكيماوى، بالإضافة إلى وحدة التثقيف الصحي والتعليم المستمر عن طريق إقامة ندوات للتوعية الصحية ومؤتمرات وماجستير إدارة الأعمال بالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.