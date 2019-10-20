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استجابة لـ على مسئوليتي.. محافظ الأقصر يزيل مجسم مفتاح الحياة المقلد من أمام "معبد الأقصر"

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعلن الإعلامي أحمد موسى، استجابة محافظ الأقصر لمناشدة أطلقها أمس بإزالة مجسم مفتاح الحياة المقلد من أمام "معبد الأقصر".

وقدم "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، الشكر والتقدير للمستشار مصطفي آلهم، محافط الأقصر بعد إزالة مجسم "مفتاح الحياة'"من ميدان "مرحبا"أمام معبد الأقصر.

وأشار الإعلامي إلى أن المجسم سيتم نقله إلى مكان أخر، استجابة لمناشدات أهالي الأقصر، لافتا إلى أن الجميع اجمع أنه لا يليق أن يكون هناك مجسم مقلد أمام أثر تاريخي عظيم.

وتابع: "محافظة الأقصر هي محمية تاريخية ولذلك لابد أن يكون هناك تعاون بين المحافظة ووزارة الأثار والمجلس الأعلى للأثار".


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