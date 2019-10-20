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الهلال يكثف جهوده استعدادا لمواجهة السد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:49 م
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الهلال يكثف جهوده استعدادا لمواجهة السد
الهلال والسد القطري
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أميرة فطيم
 
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة السد القطري، المقرر إقامتها، الثلاثاء المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.


وأجرى الهلال تدريبه الرئيسي بحضور فهد بن نافل رئيس النادي، وطبق الروماني رازفان لوشيسكو في المران اليوم عددًا من الجمل التكتيكية والفنية.

وشارك الثنائي أندريه كاريلو ومحمد الشلهوب في التدريبات الجماعية للفريق الفريق، ليستعدوا لمواجهة السد القطري.

ويخضع عبد الله المعيوف حارس الفريق للكشف الطبي، لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة.

وغاب محمد جحفلي عن الموان لمعاناته من مرض لإنفلونزا.

يذكر أن الهلال حقق فوزا ثمينا بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الذهاب.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيده 19 نقطة ، حصدهم من 7 مباريات، فاز في 6 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 22 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف.
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