محامي أسرة محمود البنا يكشف تفاصيل جديدة عن قضية "شهيد الشهامة"

قال نضال مندور محامي أسرة محمود البنا، إنه يوجد 4 متهمين في قضية قتل الشاب محمود البنا ومحمد راجح هو المتهم الأول، مشيرًا إلى أن النائب العام حدد جلسة المحاكمة بشكل سريع؛ معقبًا: "أسرع قضية تم إحالتها".





وأضاف "مندور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه طالب عدة طلبات أهما استخراج شهادات للتأكد من صحة سن المتهم الأول في القضية "راجح"، مشيرًا إلى أن عمره أكثر من 19 عاما.





وتابع: محامي أسرة محمود البنا "إذا ثبت أن المتهم محمد راجح سنه تجاوز 18 عاام في وقت ارتكاب الجريمة سيتم محاكمته أمام محكمة الجنايات"، لافتًا إلى أن محمد راجح سنة وفق الأوراق في القضية من مواليد شهر نوفمبر 2001.





وأكمل: "نسعى إلى إثبات السن الحقيقي للمتهم الأول في قضية قتل البنا"، مشيرًا إلى أن "راجح" ترك محمود البنا مدرجا في دمائه وهرب.





ونوه إلى أن المجني عليه مشهودًا له بالخلق الرفيعة وحب الناس، والمتهم محمد راجح انقض على البنا بمساعدة 3 أشخاص حتى قتله، معقًبا: "نتمى أن يحصل على حكم يشفي صدور الناس وصدر والدة شهيد الشهامة.. ويجب أن يكون سن القانوني 15 عاما".





الجدير بالذكر أن محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية شهدت تشديدات أمنية مكثفة من قوات الأمن، خلال أولى جلسات نظر قضية المتهم بقتل محمود البنا المعروف إعلاميا بشهيد الشهامة.



