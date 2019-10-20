تفاصيل جديدة في حريق فنطاس محمل بـ30 طن بنزين بأكتوبر
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:47 م
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إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة أنه أثناء سير سيارة فنطاس محمل ببنزين بالطريق الواصل بين طريق الواحات وطريق مصر اسكندرية الصحراوي، شب الحريق بالسيارة، مما تسبب في ظهور كثافات مرورية بالطريق.
وانتقل مدير الحماية المدنية بالجيزة، ونائبه، ومدير قطاع أكتوبر، واستمرت قوات الحماية المدنية في عمليات السيطرة على الحريق لمدة تجاوزت ساعة ونصف، حتي تمكنت القوات من السيطرة على الحريق.
كانت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، سيطرت على حريق شب بفنطاس محمل 30 طن بنزين على الطريق الدائري الإقليمي، بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطار من إدارة شرطة النجدة بإندلاع النيران بفنطاس محمل 30 طن بنزين على الطريق الدائري الإقليمي، بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وانتقل مدير الحماية المدنية بالجيزة، ونائبه، ومدير قطاع أكتوبر، واستمرت قوات الحماية المدنية في عمليات السيطرة على الحريق لمدة تجاوزت ساعة ونصف، حتي تمكنت القوات من السيطرة على الحريق.
كانت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، سيطرت على حريق شب بفنطاس محمل 30 طن بنزين على الطريق الدائري الإقليمي، بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطار من إدارة شرطة النجدة بإندلاع النيران بفنطاس محمل 30 طن بنزين على الطريق الدائري الإقليمي، بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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