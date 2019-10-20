مصرع وإصابة 6 جنود أمريكيين في جورجيا
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:36 م
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وكالات
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صرح الجيش الأمريكي، مساء اليوم الأحد، بأن ثلاثة من جنوده لقوا حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرين، في قاعدة فورت ستيوارت هانتر الجوية بولاية جورجيا، عندما تعرضت سيارتهم المدرعة لحادث خلال تدريب.
وقال مسؤولون بالقاعدة، التي توجد في جنوب شرق جورجيا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وتعرضت له سيارة قتالية تزن 37 طنا من طراز برادلي، التي تستخدمها قوات المشاة.
وأضاف المسؤولون أن الجنود الثلاثة الآخرين نقلوا لمستشفى "وين" العسكري، ووصف الجيش الأمريكي الواقعة بأنها حادث لكنه لم يقدم أي تفاصيل ومعلومات أخرى حولها.
قوات الجيش الأمريكي
هي أقوى قوات مسلحة في العالم، وثاني أكبر جيش بعد جيش التحرير الشعبي الصيني، وتأسس منذ أن أعلنت الولايات المتحدة استقلالها عام 1776م، ويعتبر رئيس الولايات المتحدة هو القائد العام للقوات المسلحة.
جورجيا
هي دولة ذات سيادة في منطقة القوقاز من أوراسيا، وتقع عند ملتقى أوروبا الشرقية مع غرب آسيا، يحدها من الغرب البحر الأسود، ومن الشمال روسيا، ومن الجنوب تركيا وأرمينيا، وأذربيجان من الشرق، وتغطي جورجيا مساحة 69.700 كم2، ويبلغ عدد سكانها 4,385,000 نسمة.
ويمكن العودة بتاريخ جورجيا إلى مملكتي كولخيس وأيبيريا، كما أنها من أول الدول التي اعتنقت المسيحية، في القرن الرابع، وبلغت جورجيا ذروة مجدها السياسي والاقتصادي خلال حكم الملك ديفيد والملكة تامار في القرن الحادي والثاني عشر.
بينما في بداية القرن التاسع عشر، الحقت جورجيا بالإمبراطورية الروسية، وبعد فترة قصيرة من الاستقلال تلت الثورة الروسية عام 1917، اجتاحت الجيوش البلشفية جورجيا عام 1921م وضمتها للاتحاد السوفييتي عام 1922 م، كما استعادت جورجيا استقلالها عام 1991م، ومثلها مثل العديد من الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي، عانت جورجيا من أزمة اقتصادية واضطرابات داخلية خلال التسعينات، وبرزت بعد ثورة الزهور قيادة سياسة قدمت إصلاحات ديمقراطية، لكن الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي الذي حل مباشرة بعد الثورة تباطأ منذ تلك الحين.
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