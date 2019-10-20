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ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:43 م
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ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي
ديسابر
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علي نبوي
 
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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة شملت ٢٠ لاعبا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة والنصف من مساء الاثنين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وتشمل القائمة المختارة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وعبد الله بكري وولفريد كانون

خط الوسط: إسلام عيسى وعمر العيوني ولومالا عبده ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد توفيق ونبيل دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي

خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس
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