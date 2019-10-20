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بلدية جدة: إزالة 21 تعديا بمخططي الوليد والبدر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:38 م
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بلدية جدة: إزالة 21 تعديا بمخططي الوليد والبدر
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الفجر السعودي
 
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أزالت بلدية طيبة الفرعية في جدة، 21 موقعاً ضمن نطاق عملها واستمراراً لجهود أمانة المحافظة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها في الأحياء.

وأوضح رئيس البلدية فيصل المالكي أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وخلال جولاته المستمرة داخل حدود النطاق رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية، مبيناً أنه تمت إزالة 21 موقعاً عبارة عن إحداثات جديدة بمخططي الوليد والبدر.

وأكد أن أمانة جدة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشدداً في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته للأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.
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