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نجم الزمالك السابق ساخرا من حارس الأهلي: "أنا رفضت ريال مدريد"

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:33 م
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نجم الزمالك السابق ساخرا من حارس الأهلي: أنا رفضت ريال مدريد
محمد الشناوي
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الفجر الرياضي
 
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سخر أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، من الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن وجود عرض إنجليزي من مانشستر يونايتد، لضم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.


وكانت صحيفة برمنجهام ميل البريطانية، قد ذكرت أن مانشستر يونايتد يدرس ضم محمد الشناوي في الشتاء المقبل.


وأكد أحمد عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه رفض اللعب لريال مدريد قائلا:"علي فكرة كان عندي ماتش مع صنداونز في الكونفدرالية وانا في الحرس علي الي يصعد دوري المجموعات وكسبناهم ٢ صفر وصعدنا المهم بقي بيريز كان باعت ناس تتفرج عليا في المكس علشان يتعاقد معايا ... وقلت مش هلعب في مدريد من اجل عيون الكونفدرالية قولا واحداً..هي جت عليا".


وكان الأهلي قد نفى وجود أي عرض لحارسه في الفترة الأخيرة، نافيا كل التقارير التي تحدثت عن عرض مانشستر يونايتد.



نجم الزمالك السابق ساخرا من حارس الأهلي: "أنا رفضت ريال مدريد"
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