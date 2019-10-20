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أسعار مواد البناء اليوم في مصر الأحد 20-10-2019

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:30 م
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أسعار مواد البناء اليوم في مصر الأحد 20-10-2019
اسعار مواد البناء اليوم في مصر
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الفجر الاقتصادي
 
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أسعار مواد البناء اليوم في مصر
تلتقط أسعار مواد البناء اليوم فى مصر أنفاسها بعد سلسلة التراجعات التى مرت بها خلال الفترة الأخيرة، لتستقر أسعار مواد البناء اليوم فى مصر، مع استمرار حالة الركود فى الأسواق خاصة مع اقتراب موسم الشتاء.

أسعار مواد البناء اليوم في مصر (سعر الأسمنت)
نعرض سعر الأسمنت الذى يعد من ضمن أسعار مواد البناء اليوم فى مصر، والتى استقرت أسعارها اليوم ليسجل، أسمنت السويدي 793 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 770 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 788 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، وأسمنت النخيل 688 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 698 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 698 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 855 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 833 جنيهًا للطن.

أسعار مواد البناء اليوم فى مصر (سعر الجبس)
سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.

أسعار مواد البناء اليوم فى مصر (سعر الحديد)
سار سعر الحديد على خطي اسعار مواد البناء اليوم فى مصر، بعد أن تراجع أكثر من مرة خلال تعاملات الشهر الجاري، وكان أخرهم اعلان شركة بشاي تخفيض أسعارها بنحو 500 جنيهًا.

سعر حديد عز وباقى المصانع
سجل سعر حديد عز اليوم ما بين 10200، المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى يباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10300 جنيه، مقارنة بـ10800 جنيهاً للطن الواحد.

أسعار الحديد فى مصر 

  اسم الشركة

المنتج

اعلى سعر

اقل سعر

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

عز

10900 جنيه

10700 جنيه

حديد المصريين

المصريين

10900 جنيه

10880 جنيه

حديد بشاى

بشاى

10300 جنيه

10300 جنيه

الوطنية للطلب

الوطنية

10850 جنيه

10830 جنيه

حديد عطية

عطيه

10850 جنيه

10800 جنيه

حديد المراكبي

المراكبي

10800 جنيه

10800 جنيه

حديد الكومى

الكومى

10750 جنيه

10740 جنيه

حديد المعادى

المعادى

10600 جنيه

10600 جنيه

حديد بيانكو

بيانكو

10550 جنيه

10500 جنيه

حديد العشرى

العشري

10550 جنيه

10150 جنيه

حديد اكتوبر

اكتوبر

10525 جنيه

10150 جنيه

حديد الجارحى

الجارحى

10525 جنيه

9750 جنيه

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