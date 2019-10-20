أسعار مواد البناء اليوم في مصر الأحد 20-10-2019

أسعار مواد البناء اليوم في مصر

تلتقط أسعار مواد البناء اليوم فى مصر أنفاسها بعد سلسلة التراجعات التى مرت بها خلال الفترة الأخيرة، لتستقر أسعار مواد البناء اليوم فى مصر، مع استمرار حالة الركود فى الأسواق خاصة مع اقتراب موسم الشتاء.





أسعار مواد البناء اليوم في مصر (سعر الأسمنت)

نعرض سعر الأسمنت الذى يعد من ضمن أسعار مواد البناء اليوم فى مصر، والتى استقرت أسعارها اليوم ليسجل، أسمنت السويدي 793 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 770 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 788 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، وأسمنت النخيل 688 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 698 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 698 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 855 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 833 جنيهًا للطن.





أسعار مواد البناء اليوم فى مصر (سعر الجبس)

سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.





أسعار مواد البناء اليوم فى مصر (سعر الحديد)

سار سعر الحديد على خطي اسعار مواد البناء اليوم فى مصر، بعد أن تراجع أكثر من مرة خلال تعاملات الشهر الجاري، وكان أخرهم اعلان شركة بشاي تخفيض أسعارها بنحو 500 جنيهًا.





سعر حديد عز وباقى المصانع

سجل سعر حديد عز اليوم ما بين 10200، المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى يباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10300 جنيه، مقارنة بـ10800 جنيهاً للطن الواحد.





أسعار الحديد فى مصر



