خبير مائي: "لازم نحافظ على المياه على قد ما نقدر"

علق الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية، على زيادة فيضان نهر النيل بصورة غير مسبوقة منذ 50 عامًا، قائلًا: "هذه رسالة من السماء للداخل والخارج مفادها: "مصر محفوظة ومصانة".





وشدد خبير الموارد المائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، على ضرورة استغلال هذه المياه بالصورة الأمثل، معقبًا: "ما حدش عارف بكرة ممكن يحصل إيه، لازم نحافظ على المياه على قد ما نقدر، القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود".





وتابع أن موسم الأمطار على هضبة أثيوبيا يستمر لـ111 يوم، وينتهي منصف شهر سبتمبر من كل عام، واستمرار الفيضان حتى شهر أكتوبر مسألة غير عادية بكل المقاييس، معقبًا: "ربنا يحفظ البلاد ويصونها، واحنا ناس طيبين وربنا لازم يكرمنا، فعندما يعجز البشر عن الحلول، تأتي الحلول من السماء".



