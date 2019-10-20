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شاهد.. فيديو يوثق تطاول الإخواني الهارب بهجت صابر على سكان العشوائيات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:28 م
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شاهد.. فيديو يوثق تطاول الإخواني الهارب بهجت صابر على سكان العشوائيات
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داليا الحسين
 
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أذاعت الإعلامية عزة مصطفى، تسجيلًا صوتيا للإخواني الهارب بهجت صابر يوثق تطاوله على أهالي المناطق العشوائية خلال حديثه مع شخص آخر غير معروف.

وكشف الفيديو، الذي بثه برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صد البلد"، مساء الأحد، نظرة الإخواني الهارب للمصريين حيث قال: "يا جدع الراجل فتح عشر آلاف وحدة سكنية مسكنين الناس النهارده أهو، بتوع الدويقة وبتوع اسطبل عنتر وعزبة عنتر واسطبل حمارة".

وأضاف: "الراجل مسلم لهم أوضة وصالة ومطبخ وحمام وثلاجة وعفش وكله، لعشر آلاف حيوان من حيوانات مصر".

وعلقت الإعلامية على فيديو المسرب قائلة: "بيغلط في المصريين عشان الدولة عايزة تسكن المواطن في أماكن آدمية"، مشيرة إلى أن الإخواني الهارب حزين لأن المصريين يعيشون في أماكن جيدة بعد العشوائيات
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