ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد الباز: طلاب الكليات الحربية "مشروع شهيد"

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:26 م
Advertisements
محمد الباز: طلاب الكليات الحربية مشروع شهيد
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الإعلامي محمد الباز، إن الطلاب المتقدمين للكليات الحربية عبارة عن "مشروع شهيد"، مؤكدًا أنهم عليهم مهمة وطنية كبيرة لمحاربة الإرهاب.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للخارج خلال زيارته للكلية الحربية اليوم، عندما أكد أن الأجيال القادمة في الكليات الحربية أكثر حداثة وتطوير، وكفاءة بنسبة 100%، بالإضافة إلى الرسائل التي بعثها للداخل، وهي أن القوات المسلحة تنتقي أبنائه بشفافية تامة، معلقًا: "مافيش خيار وفاقوس في اختيار الطلاب في الكليات الحربية".

ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد، صباح اليوم الكلية الحربية، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين، للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: مشروع الكليات الحربية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
1
x
17:05
1
الفيحاء
الفيصلي
0
x
19:00
0
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
0
x
21:00
0
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
1
x
17:30
1
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
0
x
16:00
1
فياريال
أتلتيك بيلباو
1
x
18:30
1
بلد الوليد
إشبيلية
0
x
21:00
0
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
3
x
12:30
4
انتر ميلان
سامبدوريا
0
x
15:00
0
روما
ميلان
0
x
20:45
0
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
2
x
18:00
0
شالكه

DMCA.com Protection Status