محمد الباز: طلاب الكليات الحربية "مشروع شهيد"

قال الإعلامي محمد الباز، إن الطلاب المتقدمين للكليات الحربية عبارة عن "مشروع شهيد"، مؤكدًا أنهم عليهم مهمة وطنية كبيرة لمحاربة الإرهاب.





وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للخارج خلال زيارته للكلية الحربية اليوم، عندما أكد أن الأجيال القادمة في الكليات الحربية أكثر حداثة وتطوير، وكفاءة بنسبة 100%، بالإضافة إلى الرسائل التي بعثها للداخل، وهي أن القوات المسلحة تنتقي أبنائه بشفافية تامة، معلقًا: "مافيش خيار وفاقوس في اختيار الطلاب في الكليات الحربية".



