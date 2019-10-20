أخبار ليفربول اليوم الأحد 20/10/2019: غياب صلاح عن ليفربول - تعليق ناري من كلوب عقب التعادل ضد ليفربول

شهدت أخر أخبار ليفربول اليوم الأحد 2019/10/20، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها غياب محمد صلاح عن ليفربول مانشستر يونايتد وتعليقات كلوب النارية عقب التعادل والعديد من الأخبار الأخرى.









محمد صلاح يغيب عن تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد





غاب النجم المصري محمد صلاح عن فريقه ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في موقف مفاجئ بعدما كان أحد أبرز أسلحة الريدز المتوقعة لمواجهة الشياطين الحمر.





وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" ويورجن كلوي مدرب الفريق أن سبب غياب صلاح هو أنه لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة الأخيرة ولم يتمكن من السفر مع بعثة الفريق إلى مدينة مانشستر .









دي خيا يفاجئ ليفربول ويظهر داخل عرين مانشستر يونايتد





خالف الأخطبوط الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانستر يونايتد توقعات شتى الصحف العالمية، والتي أكدت غيابة عن مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، إلا أنه ظهر داخل عرين الشياطين، ضمن التشكيل الأساسي للفريق، ليربك حسابات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لكتيبة ليفربول .





أهم أخبار ليفربول اليوم





لالانا يعود من بعيد ويفلت ليفربول من فخ الهزيمة ضد مانشستر يونايتد





تمكن الدولي الإنجليزي أدم لالانا من تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في الدقيقة 86 من عمر المباراة، وذلك بعدما تقدم مواطنه ماركوس راشفورد الصالح مانشستر يونايتد في الشوط الأول من المباراة .





وبهذا التعادل، يواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، فيما يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 10 ليحتل المركز الثالث عشر .









تعليقات نارية من كلوب عقب التعادل ضد مانشستر يونايتد





أطلق الألماني يورجن كلوب تصريحاته عقب تعادل ليفربول ضد مانشستر يونايتد، بهدف لمثله على ملعب أولدترافورد .





وقال كلوب : " لم نتعامل مع المباراة بصورة صحيحة 100%، فقدنا تركيزنا في بعض الأحيان خلال اللقاء، كان بإمكاننا تنفيذ فرص أكثر لتحقيق الفوز لكن لم نحقق ذلك " .





وأنهى: " ظهروا بصورة دفاعية واضحة حيث دائمًا ما ظهروا بثلاثية لاعبين في وسط الملعب وخمسة أخرين في الدفاع، إلا أنها نتيجة جيدة لنا ولهم" .