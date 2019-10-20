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قدام مرايتها.. عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة من ألبوم "أنا غير"

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:22 م
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قدام مرايتها.. عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة من ألبوم أنا غير
قدام مرايتها
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تصدرت أغنية عمرو دياب الجديد "قدام مرايتها" من ألبوم "أنا غير"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة عبر صفحة الشاعر تامر حسين الرسمية على "فيسبوك".

وطرح عمرو دياب، صباح اليوم الأحد، أغنية قدام مرايتها، والتي تعتبر سادس أغنيات ألبومه أنا غير، وهي من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، بعد أن طُرحت عبر إحدى شركات الاتصالات.

وتعتبر أغنية "قدام مرايتها" التعاون الثاني الذي جمع بين عمرو دياب والملحن عزيز الشافعي، حيث تعاوننا من قبل من خلال أغنية "يوم التلات"، والتي تسببت في الكثير من الجدل بين الناس، مابين مؤيد لها ومعارض وأنها لا تليق بمستوى الهضبة.

جدير بالذكر أن الأغاني الخمس الأولى من ألبوم الفنان عمرو دياب "أنا غير" حققت نجاحًا باهرًا، وجاءت الأغنية السادسة "قدام مرايتها"، لتنال إعجاب الكثير من متابعين الهضبة.
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