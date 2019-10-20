قدام مرايتها.. عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة من ألبوم "أنا غير"

تصدرت أغنية عمرو دياب الجديد "قدام مرايتها" من ألبوم "أنا غير"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة عبر صفحة الشاعر تامر حسين الرسمية على "فيسبوك".

وطرح عمرو دياب، صباح اليوم الأحد، أغنية قدام مرايتها، والتي تعتبر سادس أغنيات ألبومه أنا غير، وهي من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، بعد أن طُرحت عبر إحدى شركات الاتصالات.



